Il est de retour ! Absent des terrains depuis 7 mois, le latéral gauche tricolore a progressivement signé son retour à la compétition, jouant avec les U23 des Citizens la semaine dernière notamment.

Et ce week-end, dans le match que disputent les hommes de Pep Guardiola face à Swansea, l’ancien de l’OM est entré en jeu, remplaçant Delph à un quart d’heure de la fin. Une bonne nouvelle pour l’Equipe de France.

CITY SUB | Seven months out - it's time to welcome back @benmendy23 ! He replaces Fabian Delph for the remainder of this one

4-0 #cityvswans #mancity pic.twitter.com/h94WyGTZS3

— Manchester City (@ManCity) 22 avril 2018