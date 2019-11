Le 6 juin dernier, Manchester City faisait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) des décisions prises par l’Instance de Contrôle Financier des Clubs de l’UEFA (ICFC) dans le cadre du fair-play financier. Celles-ci pourraient conduire à l’exclusion du club anglais des compétitions européennes.

Ce vendredi, le TAS a communiqué sa décision et elle s’avère défavorable pour le champion d’Angleterre. Le Tribunal Arbitral du Sport a donc décidé de rejeter l’appel des Citizens et l’enquête de l’UEFA va donc se poursuivre. « Le TAS a jugé que l’appel effectué par Manchester City était irrecevable, » a commenté le secrétaire général du TAS Matthieu Reeb dans des propos relayés par Sky Sports. Plus que jamais, Manchester City se trouve donc sous la menace d’une exclusion des prochaines compétitions européennes.