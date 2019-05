Dernier match de la 37e journée de Premier League, la confrontation entre Manchester City et Leicester pourrait être un tournant dans la course au titre. Disposant de deux points de retard sur Liverpool, les Sky Blues peuvent reprendre la tête du championnat avant la dernière journée. Pour ce faire, Pep Guardiola organise son effectif en 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. La défense est composée de Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko tandis que David Silva, Phil Foden et Ilkay Gündogan prennent place au cœur du jeu. Enfin, Raheem Sterling et Bernardo Silva accompagnent Sergio Agüero en attaque.

Ayant un dernier espoir de disputer l’Europa League l’an prochain, Leicester va jouer clairement sa chance de son côté. Brendan Rodgers décide alors d’articuler son équipe dans un 4-3-3 avec Kasper Schmeichel dans les cages. Le Danois est protégé par Ricardo Pereira, Jonny Evans, Harry Maguire et Ben Chilwell qui forment la ligne défensive. Le milieu est constitué de Youri Tielemans, Hamza Choudhury et Wilfried Ndidi. Enfin, Marc Albrighton et James Maddison accompagnent Jamie Vardy sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Gündogan, D. Silva, Foden - B. Silva, Agüero, Sterling

Leicester : Schmeichel - Pereira, Evans, Maguire, Chilwell - Choudhury, Ndidi, Tielemans - Albrighton, Maddison - Vardy