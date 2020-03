Le retour de Leroy Sané (24 ans) se précise. Gravement touché au genou droit le 4 août dernier lors du Community Shield remporté par Manchester City face à Liverpool (1-1, 5-4 aux t.a.b.), l’international allemand a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs. Opéré avec succès, l’ancien joueur de Schalke 04 a été éloigné des terrains pendant plus de six mois avant de faire son retour à l’entraînement le 28 janvier dernier. Une première étape vers la guérison totale donc.

Leroy Sané est passé à l’étape supérieure désormais puisqu’il a retrouvé le chemin des terrains vendredi, avec les U23, lors de la victoire des Citizens à l’Emirates Stadium face à Arsenal (4-2) en Premier League 2. Titulaire face aux Gunners, l’ailier allemand a disputé 57 minutes avant de regagner le banc des Skyblues. Une bonne nouvelle pour Pep Guardiola, qui pourrait pouvoir de nouveau compter sur lui dans les prochaines semaines. Pourquoi pas pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid, le 17 mars, à l’Etihad Stadium ?

Back on the pitch... and it felt great #LS19 #inSané pic.twitter.com/UIQLTM9Ui6

— Leroy Sané (@LeroySane19) February 28, 2020