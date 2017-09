Belle affiche de Premier League en ce début d’après-midi de samedi, avec Manchester City qui accueille Liverpool. Un duel entre deux des coachs les plus offensifs et intéressants du championnat, Pep Guardiola et Jürgen Klopp.

Chez les Reds, c’est du classique, et Coutinho n’est toujours pas dans le groupe. On notera la titularisation d’Aguero aux côtés de Gabriel Jesus devant.

Les compositions

Manchester City : Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Danilo, Mendy, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Jesús, Aguero

Liverpool : Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno, Henderson, Wijnaldum, Can, Mane, Salah, Firmino