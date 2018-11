Très attendu, ce 177e derby de Manchester s’annonce grandiose. Pour ce choc, les deux coachs ont fait du classique. Pep Guardiola s’avance avec un 4-3-3 pour le moins habituel. Ederson Moraes prend place dans les buts et peut compter sur Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy en défense. Fernandinho, Bernardo Silva et David Silva sont alignés dans l’entrejeu. Riyad Mahrez est préféré à Leroy Sané et prend les couloirs avec Raheem Sterling. Enfin, Sergio Agüero est en pointe de l’attaque.

De son côté, José Mourinho mise sur la continuité avec David De Gea dans les buts et une solide défense composée d’Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Nemanja Matic joue le rôle de sentinelle et sera assisté dans les phases de construction et de création par Marouane Fellaini et Ander Herrera. Pas de traces de Paul Pogba. Enfin, Jesse Lingard, Anthony Martial et Marcus Rashford forment le trio d’attaque.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - Fernandinho, B. Silva, D. Silva - Mahrez, Sterling, Agüero

Manchester United : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Matic, Fellaini, Herrera - Lingard, Martial, Rashford