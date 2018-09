Le City of Manchester Stadium accueille ce soir la première journée de la Ligue des champions, où dans le groupe F Manchester City, champion d’Angleterre, accueille l’Olympique Lyonnais, troisième du dernier exercice de Ligue 1 (21h), pour une première historique entre les deux formations.

Pour cette entrée en lice, c’est Mikel Arteta qui prend place sur le banc des Citizens, Pep Guardiola étant suspendu. C’est pourtant bien le coach principal des Skyblue qui décide d’aligner un 4-1-4-1, avec Aymeric Laporte en défense centrale et un quatuor du milieu à en faire pâlir plus d’un : Raheem Sterling, Bernardo Silva, David Silva et İlkay Gündoğan seront au soutien de Gabriel Jesus. Pour tenter de bien figurer et faire un pas vers un huitième de finale qu’il n’a plus atteint depuis 2011/12, l’OL s’appuiera sur un 4-4-1-1. Bruno Genesio réserve quelques surprises en laissant Lucas Tousart sur le banc, remplacé par Diop dans l’entrejeu. Maxwel Cornet occupe le couloir droit et Houssem Aouar le côté gauche. Moussa Dembélé et Bertrand Traoré débutant sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Delph - Fernandinho - Sterling, B.Silva, D.Silva, Gündoğan - Gabriel Jesus

Olympique Lyonnais : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy - Cornet, Diop, Ndombele, Aouar - Fekir - Depay