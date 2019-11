Homme fort de Manchester City en ce début de saison (14 buts et 5 passes décisives en 18 matches), Raheem Sterling impressionne. Bien plus mature dans son jeu depuis le début de la saison dernière, l’ailier anglais de 24 ans attise les convoitises. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, les Sky Blues entendent le blinder. D’après Sky Sports, les premiers contacts ont eu lieu entre le directeur du football Txiki Begiristain et les représentants de Raheem Sterling.

Les discussions ne sont qu’à un stade préliminaire, mais selon le média britannique, elles sont plutôt positives. L’objectif est d’augmenter le salaire de 275 000 livres (320 000 euros) par semaine de Raheem Sterling et de se rapprocher des 350 000 livres (408 000 euros) hebdomadaires de Kevin de Bruyne. Une belle récompense pour un joueur qui a connu une très belle évolution sous les ordres de Pep Guardiola.