Riyad Mahrez (28 ans) peut compter sur le soutien de son entraîneur. Titulaire pour la douzième fois de la saison en Premier League dimanche lors de la victoire écrasante de Manchester City sur la pelouse d’Aston Villa (6-1), l’international algérien (57 sélections, 15 buts) a inscrit les deux premiers buts des Citizens avant de délivrer une passe décisive à Sergio Agüero.

À l’issue de la rencontre, Pep Guardiola, l’entraîneur du double champion d’Angleterre en titre, a rendu hommage à son attaquant, notamment en évoquant... l’aspect physique du dernier vainqueur de la CAN avec l’Algérie : « la différence pour Mahrez est qu’il joue plus de minutes car le manager est très gentil avec lui. C’est pour cette raison. Mais le niveau qu’il avait la saison dernière était bon aussi. Il aime le football, il a des qualités incroyables. Notamment sur le plan physique. Vous voyez ses jambes, c’est impossible pour lui de se blesser car il n’a pas de muscle. Dans le trio de devant, il a quelque chose de spécial. J’ai toujours senti qu’il pouvait marquer des buts », a déclaré le technicien catalan. Riyad Mahrez, arrivé à Manchester City en provenance de Leicester pour 67 M€ en 2018 et auteur de 9 buts et 13 passes décisives cette saison, appréciera le compliment.