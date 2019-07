Comme chaque année, Manchester City se montre actif sur le marché des transferts. Et il y a quelques jours, les Skyblues ont recruté Rodri (23 ans) à l’Atlético de Madrid pour un transfert de 70M€. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain est revenu sur son arrivée chez les champions d’Angleterre.

« C’est un rêve de venir ici à City. J’ai commencé il y a une semaine, et le football ne s’arrête pas. J’étais excité de commencer (contre West Ham), nous avons gagné 4-1. Pour moi, il est important d’avoir le rythme pour mon adaptation ici. Je suis excité de jouer pour City et je suis vraiment heureux d’être ici, a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse. Pep Guardiola m’a parlé de ce que j’ai à faire sur le terrain, comment je dois me concentrer sur le côté défensif et offensif. Ce n’est pas facile, je dois adapter ma façon de jouer à l’équipe. Avec les matches, je serai plus confiant et plus habitué à jouer avec mes partenaires. »

