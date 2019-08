Les années passent mais Sergio Agüero (31 ans) continue de marquer la Premier League de son empreinte. À l’occasion de la troisième journée de championnat, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth.

Si les Citizens n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s’imposer (1-3), l’Argentin s’est encore illustré avec un doublé (15e, 64e). Et ces deux buts permettent au Kun de compter 400 réalisations dans sa carrière et 235 avec le club de Manchester. Une sacrée performance pour le meilleur buteur de l’histoire des Skyblues.

400 - Sergio Agüero has now scored 400 goals for club and country combined, with 235 of those coming for Manchester City. Relentless. pic.twitter.com/GIAmeJOymS

— OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019

