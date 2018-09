Manchester City préparerait un gros coup ! Selon le journal anglais The Sun, les Citizens songeraient à recruter l’attaquant du PSG Kylian Mbappé, et ce dès cet hiver. Pour cela, les dirigeants des Skyblues ne lésineraient pas sur les moyens, et seraient prêts à signer un chèque de 200 M£ (environ 225 M€).

Cela ferait du jeune Français le joueur le plus cher de l’histoire, dépassant le transfert de Neymar, du FC Barcelone au PSG (222 M€). City aimerait profiter des difficultés parisiennes au sujet du fair-play financier. Toujours selon le tabloïd anglais, le champion d’Angleterre en titre devrait se séparer d’un de ses joueurs pour effectuer cette opération. Raheem Sterling serait en tête de liste.