Éblouissant lors du dernier rassemblement international avec l’Angleterre, Jadon Sancho (19 ans) a notamment inscrit ses deux premiers buts avec les Three Lions face au Kosovo. L’ailier du Borussia Dormund retrouvera son club avec qui il a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 5 matches. Pourtant, il aurait bien pu filer à l’anglaise lors du mercato estival. Dans un documentaire diffusé sur Amazon Prime qui se nomme "Inside Borussia Dortmund", le directeur sportif des Marsupiaux a fait part de discussions entre l’agent du Manchester United

« Sancho et Manchester United sont actuellement un sujet brûlant. Une réunion a eu lieu. Manchester United a invité l’agent. Selon ce que je sais, l’agent a dit au club que peu importe l’argent qu’ils offrent, nous ne le laisserons pas partir cet été. Le joueur n’a pas non plus l’intention de faire ce pas cet été (été 2019 ndlr). »

