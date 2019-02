Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, Ole Gunnar Solskjaer a perdu plus que son premier match. Car en effet, si les Red Devils se sont inclinés (0-2), ils ont perdu leur homme fort Paul Pogba, expulsé en fin de match, ainsi que les feu follets Anthony Martial et Jesse Lingard, tous deux blessés.

Et ces derniers pourraient être de retour pour le match contre Liverpool (dimanche, 15h05). « J’espère que Jesse sera OK et j’espère encore plus qu’Anthony le sera aussi. Ils doivent participer à deux séances ce qu’ils n’ont pas pu faire jusqu’à présent », déclarait en conférence de presse Ole Gunnar Solskjer. Un retour au Parc des Princes en tête ?