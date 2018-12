La seizième journée de Premier League se conclut ce soir avec un duel au sommet entre Manchester United et Arsenal. A domicile, les Reds doivent faire face à plusieurs forfaits. David De Gea prend place dans les cages derrière une défense à trois composée de Bailly, Smalling et Rojo. José Mourinho aligne un milieu à quatre avec Dalot, Matic, Herrera et Darmian. En pointe, c’est le trio Lingard, Martial, Rashford qui est chargé de donner du fil à retordre aux Gunners.

De son côté, Arsenal mise sur la continuité avec une composition similaire à celle utilisée ce dimanche. Bernd Leno est titularisé dans les cages derrière Shkodran Mustafi, Sokratis et Rob Holding. Hector Bellerin et Sead Kolasinac prennent les couloirs tandis que Matteo Guendouzi et Lucas Torreira évoluent au milieu du terrain. Aaron Ramsey et Iwobi animent les côtés tandis que Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Bailly, Smalling, Rojo - Dalot, Matic, Herrera, Darmian - Lingard, Martial - Rashford

Arsenal : Leno - Mustafi, Sokratis, Holding - Bellerin, Guendouzi, Torreira, Kolasinac - Ramsey, Iwobi - Aubameyang