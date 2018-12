La 20e journée de Premier League se termine aujourd’hui avec un duel entrer Manchester United et Bournemouth. A domicile, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær s’organisent en 4-3-3 avec David De Gea dans les buts ainsi qu’une défense composée d’Ashley Young, Eric Bailly, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Nemanja Matic évolue en tant que sentinelle avec Ander Herrera et Paul Pogba auprès de lui. Jesse Lingard et Anthony Martial prennent les couloirs tandis que Marcus Rashford se retrouve en pointe de l’attaque.

En face, Bournemouth présente un 3-5-2. Dans les buts on retrouve Asmir Begovic. Le gardien bosnien peut compter sur Steve Cook, Nathan Aké et Charlie Daniels en défense. Au milieu, Junior Stanislas est accompagné par Andrew Surman et David Brooks tandis que Jordon Ibe et Diego Rico se retrouvent sur les ailes. Joshua King et Callum Wilson forment le duo d’attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Young, Bailly, Lindelöf, Shaw - Matic, Herrera, Pogba - Lingard, Martial, Rashford

Bournemouth : Begovic - Cook, Aké, Daniels - Ibe, Stanislas, Brooks, Surman, Rico - King, Wilson