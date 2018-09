Manchester United a subi une nouvelle défaite en championnat ce samedi. Les Red Devils se sont inclinés face sur la pelouse de West Ham sur le score de 3-1. Rien ne va plus au club avec ce troisième match sans victoire en Premier League et le conflit ouvert entre Mourinho et Pogba.

Le club se retrouve désormais 8e en attendant les prochains résultats de cette 7e journée de Premier League. D’ailleurs avec ce nul, Manchester United est en train de vivre le pire départ de son histoire depuis l’instauration de la nouvelle formule du championnat en 1992.