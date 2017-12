Absent aujourd’hui avec Manchester United face à Southampton, Ibrahimovic ne sera pas de retour sur les terrains de sitôt. Le Suédois est blessé pour un mois. Il pourrait revenir lors de la 26e journée face à Huddersfield le 3 février prochain.

C’est José Mourinho qui l’a annoncé face à la presse après le nul concédé à Old Trafford face aux Saints ce samedi soir. C’est un coup d’arrêt pour Ibrahimovic qui revenait à peine de sa rupture des ligaments croisés. Rappelons que Lukaku est sorti sur blessure aujourd’hui.

The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4

— Manchester United (@ManUtd) 30 décembre 2017