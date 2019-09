L’avenir de David De Gea (28 ans) à Manchester United refait parler de lui. Annoncé maintes fois du côté du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain lors des derniers mercatos, le portier espagnol voit son contrat se terminer en juin prochain avec les Red Devils. Si De Gea peut négocier à partir de janvier prochain avec le club de son choix, Edwin Van der Sar, ancien gardien du club (2005-2011), ne croit pas que l’Espagnol soit un gardien essentiel comme il l’a confié en marge du jubilé de Vincent Kompany.

« Les autres gardiens de but peuvent aussi combler le vide. Quelques gardiens de but de Premier League qui jouent au club peuvent également progresser. J’avais 34 ans quand je suis allé à United, il y a donc beaucoup d’opportunités là-bas. La décision doit être prise à un moment donné. Cela a pris beaucoup de temps maintenant, donc c’est un cas de "oui" ou de "non" mais je ne suis pas administrateur de United » a expliqué le directeur général de l’Ajax Amsterdam.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10