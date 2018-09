Après les propos tenus par Jamie Carragher sur le conflit entre José Mourinho et Paul Pogba, c’est désormais au tour de l’ancien Mancunien Dimitar Berbatov de prendre la défense du Special One. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’ancien buteur de l’AS Monaco n’apprécie guère de voir son ancien club faire les gros titres pour ce feuilleton à rallonge.

« Je suis très surpris que l’on en soit arrivé là. [...] Pour que Mourinho soit allé jusqu’à révoquer son vice-capitaine, c’est que Pogba doit l’avoir provoqué. Ce conflit affecte tout le monde et commence à avoir un impact sur le terrain », a-t-il déclaré à Betfair. Avant de rajouter : « En tant que supporter de Manchester United, j’en ai marre de voir ces gros titres. Le football, c’est ce qui se passe sur le terrain, l’objectif n’est pas de savoir qui a la plus grosse. C’est une situation stupide. » On peut difficilement le contredire.