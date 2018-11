Rares sont les interventions médiatiques du vice-président de Manchester United Ed Woodward. Dans des propos relayés par l’Evening Standard, l’intéressé a livré ses impressions sur le début de saison mitigé des Red Devils. Woodward en a également profité pour rappeler que les finances mancuniennes se portaient bien.

« Sur le terrain nous restons en bonne position en Ligue des champions bien qu’en championnat nous connaissons des débuts compliqués, l’équipe et l’entraîneur sont déterminés à reprendre notre élan en Premier League », a expliqué le vice-président de United. Ce dernier estime que les moyens financiers à disposition permettent à Manchester United de conserver ses meilleurs éléments. « Notre force financière nous permet de continuer à attirer et à fidéliser les meilleurs joueurs et à investir dans notre académie. Nous cherchons à obtenir le succès tant attendu par les supporters, » confie Woodward.