Actuellement directeur marketing de l’Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar a récemment confié qu’il souhaiterait revenir un jour dans un autre de ses anciens clubs : Manchester United, où il a évolué entre 2005 et 2011. « Je sais que United est un défi beaucoup plus grand que l’Ajax, a confié l’ex-gardien de but au Times. United n’est pas seulement un très grand club, c’est aussi une marque mondiale. Pourtant, lorsque l’on est dedans, c’est toujours un endroit familial. Je me souviens quand je suis arrivé de Fulham (en 2005, ndlr). Oh c’est Manchester...mais après un jour, vous vous sentez chez vous. Les femmes de ménage. Mike (Phelan) le chef. Kath (la réceptionniste). Ils sont toujours là. Vous devez chérir cela et Ole (Gunnar Solskjær) fait un excellent travail. Mais aussi Ed (Woodward, le directeur général de MU, ndlr) .J’ai le plus grand respect pour lui, ce qu’il fait pour le club. Donc je n’ai pas besoin d’être le grand homme. Je veux sentir que je sers à quelque chose, et vous ne pouvez le faire que pour quelque chose en quoi vous croyez. United est un endroit spécial. »

Mais si Van der Sar n’exclut pas de revenir un jour en Angleterre, il assure que pour le moment sa situation à Amsterdam lui convient bien, et qu’il restera à son poste pour encore plusieurs années : « Qui sait, finalement ? Mais pour les années à venir, je suis ici (à Amsterdam). Je suis vraiment heureux ici à Amsterdam et nous n’avons pas encore fini. Nous voulons atteindre un sommet, et c’est ce que nous voulons faire pendant encore deux ans. Nous voulons avoir du succès en Ligue des champions. Nous voulons gagner le championnat néerlandais à quelques reprises. »