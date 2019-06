Auteur d’une superbe saison avec le Séville FC (30 buts inscrits et 11 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues), qui lui ont valu d’être sélectionné avec les Bleus (il a marqué son premier but en sélection contre Andorre), Wissam Ben Yedder se retrouve cet été dans le viseur de très grands clubs européens.

Alors qu’il n’a jamais caché son envie de partir de Séville, même s’il lui reste deux ans de contrat, Ben Yedder se retrouve aujourd’hui courtisé par le FC Barcelone et Manchester United, comme l’indique France Football. Alors que l’intérêt des Catalans pour l’avant-centre de 28 ans est connu depuis longtemps, les Mancuniens sont eux arrivés plus récemment dans la course, et pourraient débourser le montant nécessaire (entre 35 et 40 M€) pour acquérir Ben Yedder.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10