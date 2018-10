Mieux en point en championnat avec une victoire au forceps face à Newcastle (3-2) et un match nul face à Chelsea (2-2), Manchester United souhaite confirmer sa bonne passe. Pour cela, José Mourinho aligne ses hommes en forme. David De Gea prend place dans les buts derrière Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelof et Luke Shaw. Nemanja Matic, Paul Pogba et Fred occupent l’entrejeu tandis que Juan Mata et Anthony Martial prennent les couloirs. Enfin, Marcus Rashford est en pointe de l’attaque mancunienne.

De son côté, Everton est sur une bonne série de trois succès de rang. Pour poursuivre dans cette voie, Marco Silva mise sur la continuité. Jordan Pickford peut compter sur Seamus Coleman, Michael Keane, Kurt Zouma et Lucas Digne. André Gomes et Idrissa Gueye forment le double pivot tandis que Théo Walcott, Gylfi Sigurdsson et Bernard apporteront leur qualité de percussion. Enfin, Richarlison est en pointe.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Young, Smalling, Lindelof, Shaw - Matic, Pogba, Fred - Mata, Martial, Rashford

Everton : Pickford - Coleman, Keane, Zouma, Digne - Gomes, Gueye - Walcott, Sigurdsson, Bernard - Richarlison