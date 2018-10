C’est le choc de ce mardi pour la troisième journée de la Ligue des Champions. La Juventus Turin se déplace à Old Trafford pour imposer leur suprématie sur ce groupe qui s’annonce incertain.

C’est aussi les retrouvailles entre Crisitano Ronaldo et Manchester United tout comme celle entre Paul Pogba et la Juventus Turin. C’est une rencontre qui oppose deux monuments du football européen et la régalade devrait être au rendez-vous.

Manchester United : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Matic, Pogba - Rashford, Mata, Martial - Lukaku

Juventus : Szczęsny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Bentancur, Matuidi - Cuadrado, Ronaldo, Dybala

Retrouvez le résumé de la rencontre dans le mutli Ligue des Champions au coup de sifflet final.