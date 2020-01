Christian Eriksen (27 ans) ne signera pas à Manchester United cet hier. Sky Sports révèle que le club mancunien ne fera pas d’offre cet hiver pour le milieu de terrain offensif, en fin de contrat avec Tottenham en juin prochain. L’intérêt pour le joueur était bien présent l’été dernier mais depuis, aucune offre n’a été faite.

Selon le media britannique, Eriksen voit son avenir loin de l’Angleterre. C’est en Italie, du côté de l’Inter Milan que le joueur plaît le plus. Cependant, le directeur sportif du club, Giuseppe Marotta, déclarait la semaine dernière qu’aucun contact n’a été établi avec Tottenham. « Eriksen est un excellent joueur dont le contrat expire en juin et nous n’avons eu aucun contact avec Tottenham. Je crois savoir que beaucoup de clubs sont intéressés par ce joueur et nous n’avons entamé aucune négociation. Je dis seulement que c’est un joueur important et intéressant. Nous recherchons un milieu de terrain et un outsider. Nous sommes en contact avec plusieurs agences et agents pour améliorer notre équipe », rapportait-il après la victoire de l’Inter à Naples (3-1).