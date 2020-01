La Carabao Cup nous offre une demi-finale de prestige entre Manchester United et Manchester City. Une double confrontation qui débute dès ce soir.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams - Pereira, Fred - James, Lingard, Rashford - Greenwood

Manchester City : Bravo - Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy - Rodri, Gundogan - Mahrez, De Bruyne, B. Silva - Sterling