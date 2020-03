Le 19 janvier dernier, Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, annonçait l’absence de Marcus Rashford (22 ans) pour plusieurs semaines en raison d’une double fracture de fatigue au dos. L’international anglais (38 sélections) était alors en pleine forme puisqu’il restait sur une série de 7 buts en 8 matches de Premier League (19 réalisations en 31 rencontres TTC). Au fil des semaines, sa présence pour l’Euro 2020 (reporté en 2021) était devenue incertaine. Alors que la pandémie de coronavirus a forcé le football anglais (et européen) à se mettre à l’arrêt, le numéro 10 des Red Devils a confié se sentir désormais beaucoup mieux.

« J’ai un scanner prévu dans deux jours qui devrait confirmer que je vais mieux, mais je me sens bien mieux qu’il y a deux ou trois semaines. Je me sens 10 fois mieux maintenant. Maintenant, il s’agit juste d’être prêt à reprendre l’entraînement puis de disputer des matches pour l’équipe. Je suis dans une position plus confortable. Je suis plus heureux qu’il y a un mois », a assuré Marcus Rashford, qui pourrait donc finalement être apte à disputer la fin de saison en Premier League, à Sky Sports. Avant de s’exprimer sur la situation liée au COVID-19 : « chacun fait face du mieux possible aux circonstances. Je suis à la maison, je suis mon programme de rééducation, je lis des livres, je regarde Netflix et je fais ce que je peux pour pour que le temps passe plus vite ».