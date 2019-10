Mario Mandžukić (33 ans) vit un début de saison compliqué. Non inscrit sur la liste de la Ligue des champions avec la Juventus, l’attaquant devrait quitter l’Italie pendant le mercato hivernal. Et c’est Manchester United qui est bien placé pour recruter l’attaquant. En effet, les Red Devils souhaitent enrôler le Croate pour pallier au départ de Romelu Lukaku, l’été dernier.

Et les positions se rapprochent entre les différentes parties à en croire The Sun. Ainsi, Mandžukić aurait revu ses prétentions salariales à la baisse, réclamant un salaire proche de 175 000 € par semaine. Érigé en priorité par Ole Gunnar Solskjaer, l’ancien du Bayern Munich pourrait donc relever le défi en Premier League et apporter toute son expérience à un groupe mancunien qui en manque cruellement depuis le début de la saison.