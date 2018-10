La saison de José Mourinho est décidément pleine de rebondissements. En difficulté après plusieurs contre-performances, l’entraîneur portugais a eu très chaud samedi contre Newcastle. Mené 0-2 à Old Trafford par Newcastle à la 70e minute, les Mancuniens s’en sont finalement remis à Juan Mata, Anthony Martial et Alexis Sanchez pour l’emporter et remonter (un petit peu) au classement. Avant le match, plusieurs médias annonçaient que Mourinho allait se faire virer à l’issue du match contre les Magpies, quoi qu’il advienne, ce qui a notamment fait réagir le principal intéressé à l’issue du match.

Ce matin, la presse anglaise par l’intermédiaire du Times annonce que José Mourinho aurait révélé qu’il avait reçu un SMS relatant la confiance que lui témoignaient ses dirigeants, et notamment Ed Woodward, avec qui il entretient une relation relativement conflictuelle. Vers un processus de paix à Manchester United ? Difficile à dire.