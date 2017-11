Idole des supporters mancuniens, Eric Cantona a laissé une trace indélébile dans le cœur des fans. Véritable légende à Old Trafford, « Eric The King » a non seulement marqué l’histoire de Manchester United, mais aussi celle de la Premier League.

Ce dimanche, les Red Devils ont rendu hommage à l’ancien international français. En effet, il y a 25 ans, Canto signait avec United. Le début d’une histoire d’amour qui allait durer plus de quatre ans...