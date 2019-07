En difficulté en fin de saison dernière où il n’avait débuté aucune des quatre dernières rencontres de Premier League, Anthony Martial (23 ans) à une petite revanche à prendre avec Manchester United. Et d’après son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, le Français va réaliser une grande saison avec les Red Devils.

« Anthony peut être un attaquant de classe mondiale. Je pense que si vous avez suivi Anthony au cours des dernières saisons, comme il est revenu en pré-saison, et que vous pouvez également demander à Nemanja Matic pour l’avoir vu à l’entraînement, son attitude est absolument parfaite. Il y a eu quelques cas où vous pouvez voir un nouvel Anthony dans la façon dont il travaille pour l’équipe. Il a toujours eu la qualité, le talent, il va marquer des buts et son rythme de travail s’améliore, explique le Norvégien par des propos rapportés par The Telegraph. Je m’attends à ce que Marcus et lui soient encore meilleurs que la saison dernière. Anthony a connu une première saison quand il est arrivé, son premier meilleur buteur de saison, puis deux ou trois saisons durant lesquelles il n’a pas atteint autant de buts et de qualité, alors je suis sûr que nous verrons un meilleur Anthony cette année. »

