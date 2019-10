Absent depuis le 30 septembre dernier et le match contre Arsenal (1-1), Paul Pogba (26 ans) n’a pas participé au dernier rassemblement de l’équipe de France mais le milieu de terrain est sur le chemin du retour.

Alors que Manchester United reçoit Liverpool, ce dimanche (à suivre en direct sur notre live commenté), l’ancien joueur de la Juventus a donné de ses nouvelles, lui qui effectue sa convalescence à Dubai, et où il a rencontré un certain Zinédine Zidane pendant la trêve internationale. En effet, le Français a annoncé sur Instagram qu’il voyait la fin du tunnel avec cette légende « Almost there » (On y est presque). Les Red Devils auront bien besoin de lui alors qu’ils sont actuellement 14e de Premier League avec 9 points.