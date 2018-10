Manchester United a eu chaud contre Newcastle samedi. En effet, les Red Devils se sont imposés 3-2 grâce notamment à leurs français, Paul Pogba à la passe, Anthony Martial à la finition. Le premier, dont un départ était longtemps évoqué cet été, est finalement resté à Old Trafford, malgré les sollicitations de la Juventus et du FC Barcelone.

Selon la presse anglaise et le Daily Mail, Paul Pogba devrait rester à Manchester United cet hiver, et ce malgré l’intérêt toujours réel du FC Barcelone à son égard. De plus, son agent, Mino Raiola, a déclaré récemment que le milieu français ne serait pas vendu cet hiver, et ce malgré les velléités de départ de l’ancien joueur de la Juventus. Le futur de Paul Pogba devrait donc s’écrire encore plusieurs mois du côté de Manchester.