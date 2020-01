Ryan Giggs, légende de Manchester United et actuel sélectionneur du Pays de Galles, s’est exprimé sur le cas Paul Pogba. Dans des propos rapportés par le Daily Mail, l’ex-milieu de terrain ne s’est pas montré tendre avec l’international français. « Manchester United est dans une bonne série, et c’est sans lui. Il rentre et joue quelques matchs mais il est décevant pour l’instant. »

Un pic suivi de pensées envoyées à Ole Gunnar Solskjaer, qui doit sans cesse répondre aux questions sur son joueur. « Répondre constamment à des questions sur un joueur qui est cité dans les rumeurs de départ, qui est blessé, et qui est autre part qu’à Carrington (le centre d’entraînement de MU, ndlr), c’est frustrant pour un coach », a-t-il ajouté. Une chose est sûre, Ryan Giggs a fait son choix sur le destin du joueur au sein des rangs mancuniens.