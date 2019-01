Le huitième de finale entre Manchester United et le Paris Saint-Germain est très attendu. Si le club de la capitale nourrit de grandes ambitions, il devra évoluer sans Neymar, touché contre Strasbourg la semaine dernière et qui manquera plus de deux mois de compétition. Mais de l’autre côté, Paul Pogba inquiète...

Les Mancuniens sont très inquiets après que ce dernier soit sorti en boitant après la rencontre face à Burnley (2-2). Selon ESPN, l’ancien joueur de la Juve va passer des examens afin de savoir s’il pourra être aligné contre Leicester ce week-end. En grande forme ces derniers temps, Paul Pogba pourrait manquer terriblement aux Red Devils en cas de blessure, et ce à quelques jours du match aller contre le PSG (12 février, 21h)...