Sir Alex Ferguson (76 ans) va beaucoup mieux. Victime une hémorragie cérébrale le 6 mai dernier, l’ancien manager de Manchester United avait été transporté d’urgence à l’hôpital. Tiré d’affaire, il retrouve peu à peu une vie normale.

L’Écossais est d’ailleurs présent pour la première fois à Old Trafford ce samedi après-midi depuis son accident. Manchester United a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. Les Red Devils reçoivent Wolverhampton à 16h.

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ

— Manchester United (@ManUtd) 22 septembre 2018