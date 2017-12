A l’occasion de la 21e journée de Premier League, Manchester United reçoit Southampton ce samedi à 18h30 en direct commenté sur Foot Mercato. Les Red Devils viennent de concéder deux matchs nuls en championnat. Ils visent un succès pour conserver leur deuxième place.

Southampton n’a plus remporté une rencontre en Premier League depuis un mois. De plus, les Saints ont perdu cette semaine leur défenseur central van Dijk. L’international néerlandais a signé à Liverpool et rejoindra les Reds cet hiver. Sans ce joueur, les Saints tenteront de renouer avec le succès à Old Trafford.

Les compositions officielles :

Manchester United : De Gea - Young, Lindelof, Jones, Shaw - Matic, Pogba - Mata, Mkhitaryan, Lingard - Lukaku.

Southampton : McCarthy - Stephens, Yoshida, Hoedt, McQueen - Romeu - Tadic, Hojberg, Ward-Prowse, Boufal - Long.