Manchester United souhaite se renforcer pendant le mercato hivernal et aurait coché un joueur de l’Ajax Amsterdam. Selon ESPN, les dirigeants mancuniens se sont penchés sur le milieu de terrain Donny van de Beek (22 ans). Le média américain ajoute que le joueur est estimé à 50 millions de livres sterling (59 millions d’euros) par son club.

Brillant avec l’Ajax Amsterdam, Donny Van de Beek représente la génération dorée néerlandaise. Il a été l’un des grands artisans de l’épopée amstellodamoise la saison dernière en Ligue des Champions et a une grosse marge de progression. Un critère ne joue pas en faveur de l’Ajax. A cause de son élimination en phase de poules de la C1 cette saison, le club est exposé au danger de voir ses meilleurs joueurs partir. En 16 matchs d’Eredivisie depuis le début de la saison, Donny van de Beek a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives.