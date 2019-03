Alors qu’il a révélé ce week-end un vaste système de corruption d’arbitres mis en place par Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès, respectivement président et directeur sportif de l’OM au début des années 1990, Marc Fratani a confirmé ses propos ce matin sur RTL, alors que Tapie a rejeté ces accusations. « Je ne parle que de ce que j’ai vécu, a indiqué Fratani à la radio. Je n’ai pas acheté un arbitre, j’ai participé à lui donner ce qui était convenu. Le seul qui avait la capacité à l’OM d’acheter les arbitres et les joueurs, c’est Jean-Pierre Bernès. Puisqu’il a déclaré qu’il allait porter plainte, on va publier des extraits de procès-verbaux de Jean-Pierre Bernès de 1996, où il explique avec une précision méthodique, comment il a corrompu 45 joueurs, comment pendant 4 ans, l’Olympique de Marseille a gagné grâce à la corruption. C’est Jean-Pierre Bernès qui a donné ces informations, qui n’ont jamais été reprises en 1996. Pourquoi n’ont-elles pas été médiatisées en 1996 ? Pour une raison très simple : parce que la Coupe du Monde devait se dérouler en France en 98 et il était difficile d’avouer que le football français était vérolé. »

« Chaque chose en son temps (concernant le fait de donner le nom de l’arbitre corrompu), a continué l’ex-collaborateur de Tapie, aujourd’hui j’en suis à expliquer ce qui s’est passé et à expliquer ce que Bernès a expliqué lui-même ; ça va être confirmé dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, j’irai en justice avec plaisir… Et il y a suffisamment de personnes à Marseille qui ont participé à un certain nombre de choses, qui ont de quoi jeter à Bernard Tapie à la figure son passé (sic). Je vous l’assure, il n’y aura pas de dépôt de plainte. C’est hallucinant (l’utilisation de psychotropes pour affaiblir les adversaires) mais c’est la stricte vérité… Non seulement j’y ai assisté mais je l’ai vu. Mais je l’expliquerai dans les détails tout ça, ne vous inquiétez pas. M. Bernard Tapie a dit que j’ai acheté un match. C’est faux. J’ai participé à l’achat d’un match. » Tapie était de son côté invité hier soir sur Europe 1, pour parler entre autres de son cancer et son procès dans l’affaire Crédit lyonnais-Adidas, mais il a précipitamment quitté le plateau lorsque la journaliste a commencé l’entretien en évoquant les révélations de Fratani, refusant de répondre à ses questions.