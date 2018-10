Auteur d’un début de saison mitigé avec aucun but inscrit en cinq matches de Ligue 1, Mario Balotelli n’avait pas été convoqué par Roberto Mancini lors du dernier rassemblement de la sélection italienne. Ancien sélectionneur de la Nazionale, champion du monde en 2006, Marcello Lippi a évoqué la situation de l’attaquant niçois avec Gli Azzurri dans les colonnes de Nice-Matin.

Selon lui, Balo n’en a pas encore fini avec la Squadra Azzurra et il fait confiance à Mancini pour le relancer. « C’est un joueur que je connais très bien. Je ne l’ai jamais convoqué en équipe nationale parce que j’avais d’autres idées, d’autres projets. Ça reste cependant un joueur très jeune. En sélection, il n’a pas dit son dernier mot. Il doit recommencer à jouer avec stabilité, continuité, et Mancini saura le prendre en considération. Surtout Mancini, qui le connaît probablement mieux que n’importe quel entraîneur. » Les prochaines échéances pour l’Italie arrivent bientôt : elle affrontera le Portugal en Ligue des Nations (le samedi 17 novembre) et les États-Unis en amical (le mardi 20 novembre).