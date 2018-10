Présent à Monaco en marge d’une remise de prix, le sélectionneur de la Chine Marcello Lippi a accordé un entretien au quotidien Nice-Matin. Parmi les sujets abordés, le technicien italien, champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra, a évoqué le PSG et sa situation actuelle en Ligue des Champions (troisième de son groupe). Selon lui, la domination parisienne en Ligue 1 n’est pas préjudiciable pour s’imposer dans la plus prestigieuse des compétitions de club.

« Je connais cette idée selon laquelle quand une équipe est beaucoup plus forte que les autres, le championnat n’est pas assez compétitif. Mais il y a des entraîneurs intelligents qui profitent du large effectif à disposition pour imposer une large revue d’effectif, un gros turnover. Les 27 ou 28 joueurs sont tous protagonistes de la saison, ils se sentent tous concernés psychologiquement, et surtout se retrouvent tous dans une forme athlétique optimale. Et de cette manière, ils colmatent les déficiences d’un championnat qui ne leur paraîtrait pas assez compétitif », a-t-il confié au journal local. Aux Parisiens de le prouver.