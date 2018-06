Alors qu’il était présenté du côté de Leeds dans l’après-midi de lundi, Marcelo Bielsa a été interrogé sur ses deux expériences en France, à Lille et à l’Olympique de Marseille. Et El Loco ne garde visiblement pas un bon souvenir de son expérience dans le nord de la France.

« Marseille était un souvenir inoubliable pour moi. Sur le plan sportif Lille a été le moment le plus triste de ma carrière. Mais pas à cause de la ville, ou des footballeurs. C’est l’expérience où j’ai le plus souffert, parce que je n’ai pu atteindre que 20% des matchs de mon contrat », a lancé l’Argentin.