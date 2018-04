Alors que le nom de Leonardo Jardim circule un peu partout en Europe, à Chelsea comme à Arsenal et à la Juventus Turin, l’AS Monaco songerait à Marcelo Gallardo selon les indiscrétions de la presse argentine. Seulement, La Nacion assure que l’actuel entraîneur de River Plate, sous contrat jusqu’en juin 2021, n’a reçu aucune offre de la part du club du Rocher. Marcelo est pleinement impliqué dans le projet River. « Il a accepté de prolonger récemment son contrat pour quatre ans », a confié un proche du dossier au quotidien argentin.

« Marcelo sait que River consent de gros efforts économiques pour lui et son staff. C’est pourquoi partir du jour au lendemain ne lui passe même pas par la tête. Marcelo est très reconnaissant envers River », a ajouté cette même source. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’Argentin, joueur chez les Rouge-et-Blanc entre 1999 et 2003, ne reviendra jamais sur le Rocher pour prendre les rênes de l’ASM. « Guardiola, qui dirigera son 200e match avec River ce jeudi au Monumental face à Emelec, sait en son for intérieur qu’il prendra en main Monaco tôt ou tard. De fait, cela fait déjà deux ans que divers membres de son staff technique ont étudié ou étudient le français à la demande du coach. Mais Gallardo sait que l’heure de débarquer comme coach en France arrivera plus tard », peut-on lire dans les colonnes du journal local. Reste désormais à savoir quand.