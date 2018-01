Dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit Angers pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Marcelo, le défenseur central brésilien, sera probablement aligné par Bruno Genesio, au regard de ses bonnes prestations durant la première partie de saison. Devenu le leader défensif tant recherché, il a confié en conférence de presse ses bonnes sensations en France.

« J’ai vécu dans différents pays, j’ai joué dans plusieurs ligues, j’ai 30 ans et je me sens bien et heureux ici donc ça m’aide. On a tout pour réussir à l’OL. Je veux donner le maximum chaque week-end », a-t-il lancé face à la presse. Rappelons que c’est lors du match aller, à Angers, qu’il avait été expulsé pour avoir, involontairement, fait tomber le carton jaune de l’arbitre.