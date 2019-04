Dimanche soir, le LOSC recevra le Paris Saint-Germain. En conférence de presse, Christophe Galtier a dit tout le bien qu’il pensait de Marco Verratti. « Verratti ? C’est un joueur pour qui il faut être attentif. C’est un passeur, un régulateur. Il est aussi important qu’un Mbappé ou un Neymar dans l’équipe ». Quelques après, le milieu italien a dit tout le bien qu’il pensait de l’entraîneur du LOSC sur le site officiel du PSG.

« Je suis content pour Lille et pour son entraîneur (Christophe Galtier). On a joué beaucoup de fois contre ce dernier, et c’est quelqu’un que j’admire. Je le vois toujours souriant, c’est une bonne personne. L’année dernière, Lille a vécu une saison difficile. Ce n’était pas facile pour eux, ils ne sont pas passés loin de descendre en Ligue 2. Jusqu’à aujourd’hui, ils font un championnat fantastique. Ils ont un grand avenir devant eux. On doit aborder ce match très sérieusement car ce sera un match compliqué. Ils jouent très bien chez eux. Il faudra attaquer et faire le jeu. »