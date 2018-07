Le dossier Mario Balotelli semble se rapprocher de sa conclusion. Présent à la Commanderie dimanche pour discuter avec la direction de l’Olympique de Marseille, l’attaquant italien serait d’accord pour rejoindre le club phocéen. Reste donc à s’entendre entre les clubs.

Et selon France Football, l’OM a formulé une première offre à l’OGC Nice, à hauteur de 8 M€. Soit 2 M€ de moins que ce que réclame le club azuréen (10 M€). Et comme le joueur a séché la reprise de l’entraînement, on imagine mal les Niçois faire le moindre cadeau pour faciliter son départ...