Dans un entretien accordé au site officiel de l’OGC Nice, l’attaquant italien Mario Balotelli a comparé les trois championnats dans lesquels il a joué depuis le début de sa carrière. Il s’agit de la Serie A, la Premier League et la Ligue 1.

« Les championnats anglais et français sont très similaires. Peut-être que c’est un peu plus physique ici qu’en Angleterre. L’Angleterre est également physique mais surtout difficile, parce que la qualité des joueurs est supérieure. Mais le football est assez ressemblant. L’Italie est différente, plus tactique. Rien à avoir avec la France et l’Angleterre », a expliqué l’attaquant italien. La Ligue 1 n’est donc pas très inférieure aux autres championnats européens pour « Super Mario ».