Mario Balotelli a fêté lundi soir son retour en sélection d’Italie de la plus belle des manières, en marquant le premier but des siens lors de la victoire 2-1 en match amical face à l’Arabie Saoudite. Un but que ce dernier a souhaité dédier à David Astori, décédé en mars dernier.

« Je sais qu’il est tard et que tu y es déjà… mais je suis convaincu que tu étais là en train de regarder le match avec mon père aujourd’hui (hier, nldr) ! Ce but, même s’il ne signifie pas grand-chose, même s’il ne sert à personne, je te le dédicace. » Un hommage que David Astori doit certainement apprécier... de l’au-delà.