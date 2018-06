Absent de l’équipe choisie par Joachim Löw pour défendre les couleurs allemandes lors du Mondial, Mario Götze (26 ans) a quelque peu disparu de la circulation. Il faut dire que le Champion du Monde 2014 a connu un long passage à vide depuis deux ans et son retour au Borussia Dortmund. Le milieu offensif a subi de nombreuses blessures et n’a toujours pas réussi à revenir à son meilleur niveau.

Dans un documentaire de la DAZN qui lui était consacré, il a fait part de ses envies de travailler de nouveau avec Jürgen Klopp : « Quand j’avais décidé de quitter le Bayern en 2016, Jürgen Klopp était intéressé pour me faire venir à Liverpool et j’étais aussi intéressé de retravailler avec lui. Mais on est toujours en lien. C’est un entraîneur de classe mondiale et c’est pour ça que c’est toujours une option. J’avais décidé de rejoindre le Borussia Dortmund, mais ce n’était pas une décision contre Liverpool ou Jürgen Klopp. Au contraire. »